США надеются, что Генсеку ООН удастся вернуть Россию в зерновую сделку

Вашингтон надеется, что у Генсека ООН Антониу Гутерреша получится вернуть Россию в зерновую сделку, заявила постпред Соединённых Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, США ценят, что Гутерреш продолжает искать пути возвращения России в «Черноморскую зерновую инициативу», и надеются, что ему это удастся.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.