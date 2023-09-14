Еще один китайский министр пропал из публичного поля

Еще одно высокопоставленное лицо Китая пропало из публичного поля. Министр обороны КНР Ли Шанфу не появлялся на публике две недели и внезапно отказался от встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией.

Ли должен был принять участие в ежегодном совещании по вопросам сотрудничества в области обороны, которое Вьетнам проводит на своей границе с Китаем 7-8 сентября, но встреча была отложена после того, как Пекин сообщил Ханою за несколько дней до мероприятия, что министр «нездоров».

Резкая отмена поездки Ли последовала за необъяснимой заменой экс-министра иностранных дел Цинь Гана, который также длительно отсутствовал на публике, и перестановками в руководстве элитных Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Последний раз бывший глава МИД КНР появлялся на публике 25 июня — тогда он провел встречу с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Цинь Ган возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля таинственным образом был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.

Китайские чиновники первоначально заявили, что отсутствие Циня на публике было вызвано состоянием здоровья.