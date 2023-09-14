Шольц сравнил помощь Украине с участием Германии в бомбежках Югославии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сравнил военную помощь Украине с участием Германии в бомбежках Югославии, когда он и другие депутаты бундестага приняли решение об участии немецкого оружия в войне в югославском государстве. Соответствующее заявление он сделал в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR).

© газета.ру

«Эта война (в Югославии) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, так как Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», — сказал политик.

По словам канцлера, война в Югославии сыграла роль в его политической карьере, поскольку в 1998 году он был избран депутатом в бундестаг.

«Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе и военную операцию», — указал он.

Также Шольц заявил, что стремление в рамках «Берлинского процесса» присоединить к Евросоюзу появившиеся в результате раздробления Югославии страны на западе Балкан является «умиротворением» ситуации в регионе.