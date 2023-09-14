Дуда высказался о размещении в Польше ядерного оружия

Польские власти пока никак не продвинулись в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие. Об этом свидетельствуют слова президента республики Анджея Дуды, который принял участие в форуме в городе Крыница-Здруй.

По словам главы польского государства, для республики самую большую угрозу представляет сосед, у которого есть ядерное оружие.

"У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает", - сказал он, подчеркнув, что в такой ситуации НАТО - единственная гарантия.

Ранее власти Польши заявляли, что намерены со временем убедить партнеров по НАТО в необходимости размещения ядерного оружия в стране в рамках программы альянса о совместном использовании ЯО (Nuclear Sharing).

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, обсуждают ли США с Польшей возможность размещения ядерных вооружений на ее территории. При этом Кирби подчеркнул, что США не усматривают никаких намерений России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом.