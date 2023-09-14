В Латвии предложили запретить преподавание русского языка в школах
Министерство образования Латвии предложило запретить преподавание русского языка в школах. Об это сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Соответствующие поправки в законодательство республики были вынесены на общественное обсуждение. В настоящий момент с первого класса латвийские школьники в качестве первого иностранного изучают английский язык, а после окончания начальной школы могут выбрать любой другой в качестве второго.
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