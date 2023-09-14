Названа цена решения глобальной проблемы

Для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году и предотвращения повышения температуры выше 1,5 градуса Цельсия в этом столетии потребуются глобальные инвестиции в размере 2,7 триллиона долларов на ежегодной основе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie (WM).

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Хотя власти ряда стран мира взяли на себя обязательства по предотвращению катастрофических последствий глобального изменения климата, большинство государств пока так и не предприняли конкретных шагов на пути к сокращению выбросов даже к 2030 году, не говоря уже о 2050-м. Многое будет зависеть от действий, предпринятых мировым сообществом в этом десятилетии, говорится в докладе.

По мнению аналитиков, для декарбонизации энергетического сектора на глобальном уровне необходимы инвестиции в размере 1,9 триллиона долларов в год. Для ограничения мирового потепления 1,5 градусами к 2050 году вложения должны будет увеличиться на 150 процентов, или на 2,7 триллиона долларов в год. При этом три четверти этих инвестиций необходимо перенаправить для модернизации действующих энергетических систем и строительства новой инфраструктуры, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Ветряные и солнечные электростанции должны стать основным источником энергоснабжения в мире для поддержки электрификации транспорта и производства экологически чистого водорода. В противном случае, согласно прогнозу экспертов Организации Объединенных Наций (ООН), мир может столкнуться с повышением средней температуры на 2,5 градуса к 2050 году.