Дерипаска: российские бизнесмены вывели из-за рубежа до $1 трлн

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию многомиллиардных активов, ранее выведенных предпринимателями за рубеж. Об этом миллиардер написал в своем Telegram-канале. "От 500 млрд до 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на Западе, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию", — отметил Дерипаска. По его словам, эти средства могут стать "неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности". Дерипаска считает, что возвращению капиталов в РФ способствуют американские власти, продолжая "охоту" за деньгами российских бизнесменов. "Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским глубинным государством", — подчеркнул бизнесмен. Недавно агентство Bloomberg подсчитало, что объем активов российских предпринимателей, выведенных из Европы после начала спецоперации на Украине, достиг $50 млрд.