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Большинство азербайджанцев поддержали начало военной операции в Карабахе

Большинство опрошенных граждан Азербайджана поддержали начало военных действий в Карабахе. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований (ЦСИ).

Большинство азербайджанцев поддержали начало военной операции в Карабахе
© ТАСС

Согласно результатам опроса, за проведение военной операции высказались 71,3 процента азербайджанцев, противоположную позицию поддержали 24,1 процента опрошенных, еще 4,6 процента воздержались от ответа.

Исследование подчеркивает, что в августе 2022 года начало военных действий поддерживали 80,5 процента респондентов, в сентябре — 85 процентов, а в декабре уровень поддержки снизился до 48 процентов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Нагорного Карабаха не получилось и не получится решить с помощью армянских аргументов. При этом он подчеркнул наличие международных аргументов и юридически обязательных решений.

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