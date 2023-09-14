Маск отказался отвечать на вопросы о конфликте на Украине

Глава Tesla и Space X, а также владелец X (бывший Twitter) Илон Маск отказался отвечать на вопросы журналиста Sky News Джеймса Мэтьюса о ситуации на Украине и оценке его работы президентом России. Видеозапись с попыткой интервью была опубликована на сайте британского телеканала.

На кадрах видно, как американский бизнесмен в окружении телохранителей выходит из здания и направляется к своему автомобилю. Журналист подошел к Илону Маску и попытался задать несколько вопросов.

В частности, он спросил миллиардера, «стоило ли его невежество и эго жизни украинцев», и поинтересовался, доволен ли Маск высокой оценкой от президента России Владимира Путина.

При этом бизнесмен, не обращая внимания на журналиста, молча прошел к автомобилю, сел в него и уехал. А телохранители не дали корреспонденту остановить Илона Маска, перегородив тому дорогу.

Ранее Илон Маск ответил критикам, обвинившим его в госизмене за отказ предоставить спутниковую связь украинской армии в районе Крыма. Он заметил, что является гражданином США и власти его страны не объявляли войну России.