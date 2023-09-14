Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спит всего по 5-6 часов в день, передает РИА Новости.

©

Сегодня турецкий лидер принял участие в церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре.

Эрдоган признался в том, что работает до ночи. По словам президента Турции, он «иначе не может».

«Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие», - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что административная власть в стране - это не та профессия, «которой можно заниматься только в рабочее время».