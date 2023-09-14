В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

В Баку настроены на мир и допускают перспективу дружбы с Ереваном. Об этом советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев высказался в статье, опубликованной в американском издании Politico.

По его словам, «Азербайджан хочет мира», а также «восстановления, примирения и, возможно, однажды — даже дружбы» с Арменией.