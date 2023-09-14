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В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

В Баку настроены на мир и допускают перспективу дружбы с Ереваном. Об этом советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев высказался в статье, опубликованной в американском издании Politico.

В Азербайджане допустили дружбу с Арменией
© РИА Новости

По его словам, «Азербайджан хочет мира», а также «восстановления, примирения и, возможно, однажды — даже дружбы» с Арменией.

В своей статье Гаджиев также опроверг мнение, что азербайджанцы и армяне не способны жить бок о бок в одной стране. При этом он заверил, что власти Азербайджана намерены заботиться обо всех своих гражданах вне зависимости от их этнической принадлежности.

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