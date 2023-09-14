В Азербайджане допустили дружбу с Арменией
В Баку настроены на мир и допускают перспективу дружбы с Ереваном. Об этом советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев высказался в статье, опубликованной в американском издании Politico.
По его словам, «Азербайджан хочет мира», а также «восстановления, примирения и, возможно, однажды — даже дружбы» с Арменией.
В своей статье Гаджиев также опроверг мнение, что азербайджанцы и армяне не способны жить бок о бок в одной стране. При этом он заверил, что власти Азербайджана намерены заботиться обо всех своих гражданах вне зависимости от их этнической принадлежности.
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