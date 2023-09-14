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Эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении

Риторика премьер-министра Армении Никола Пашиняна означает смену внешнеполитического курса страны. Об этом заявил армянский политолог Бениамин Матевосян, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении
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«Это все заявления, декларирующие смену внешнеполитического вектора Армения. Все, что раньше ограничивалось пропагандой внутри Армении — пропагандой провластных СМИ, провластных экспертов — за последние несколько дней было озвучено Пашиняном», — объяснил эксперт.

Матевосян отметил, что премьер-министр продемонстрировал позицию властей Армении не только относительно урегулирования карабахского вопроса, а в целом по присутствию России на Южном Кавказе.

Ранее Пашинян в интервью Politico заявил, что российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, и ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует.

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