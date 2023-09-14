Южная Корея предостерегла КНДР и Россию от нарушения резолюций ООН

«После встречи Путина и Ким Чен Ына правительство заявило, что за любые действия, которые угрожают нашей безопасности со стороны Северной Кореи и России и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН , придется заплатить определенную цену», — говорится в сообщении СНБ.

Южная Корея также призвала Пхеньян и Москву не торговать оружием. Кроме того, СНБ подчеркнул, что Сеул серьезно относится к обсуждениям двух стран по военному сотрудничеству, в том числе и в сфере разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября, по приглашению Путина. Их встреча на космодроме «Восточный» продлилась в разных форматах больше 5 часов. Президент России рассказывал, что Ким Чен Ын также посетит заводы в Комсомольск-на-Амуре, а во Владивостоке ознакомится с возможностями Тихоокеанского флота и изучит ряд объектов Академии наук РФ.