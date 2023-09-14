Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик допустил, что Украина потеряет часть территорий до начала переговоров с Россией. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайвона.

Берлетик отметил, что новые российские регионы официально вошли в состав страны и она никогда не отдаст их Украине. Он заявил, что те, кто рассчитывают на что-то другое, «живут в мире фантазий».

«Возможно, что другие регионы войдут в состав Российской Федерации. Украина ежедневно становится слабее», - считает бывший морпех.

По его мнению, страна украинцев «будет меньше, когда они в конце концов сядут за стол переговоров».

Также Берлетик заявил, что власти США используют украинский кризис как инструмент против России, не заботясь о человеческих жертвах.

В августе телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, знакомых с последними разведданными, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Источники канала заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку оно способно усилить сомнения в целесообразности поддержки Украины Вашингтоном