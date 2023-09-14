Глава МВД Австрии Карнер выступил против расширения Шенгена

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер выступил против призыва главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о немедленном принятии Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что пограничный контроль нужно увеличивать, а не уменьшать из-за растущей миграции. Его слова приводит Euractiv.

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«В настоящее время показатели миграции растут по всей Европе, и во многих странах обсуждается дополнительный пограничный контроль, например, в Германии с Польшей. Нам нужно больше контроля, а не меньше», — заявил Карнер.

Он отметил, что на сегодняшний день «нет смысла говорить о расширении Шенгенской зоны».

Ранее Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза», заявила, что Болгария и Румыния доказали, что являются частью Шенгена, поскольку «они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации».