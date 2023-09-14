Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщило агентство БелТА.

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Ранее оно проинформировало, что белорусский лидер отправился в РФ, где у него 15 сентября пройдут переговоры с президентом Владимиром Путиным. В каком городе состоится встреча, не уточняется.

В качестве главных тем переговоров названы международная повестка и региональная проблематика. Кроме того, президенты обсудят совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и работу в сфере импортозамещения.

Главы двух государств, по данным БелТА, запланировали консультации в соответствии с ранее утвержденным графиком встреч.