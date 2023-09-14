Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Politico

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров в Нью-Йорке, а также в заседании Совета безопасности ООН 20 сентября.

Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России, отмечает Politico. Издание называет это «редким вариантом противостояния».

«Театральность такого заседания Совбеза может оказаться захватывающей, особенно если на нем появится российский представитель, скорее всего, министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломаты на таких встречах обычно сохраняют спокойствие, но напряжение может быть сильным, а слова резкими», - подчеркивает издание.

Украинский президент планирует лично присутствовать на ежегодном собрании мировых лидеров ООН. По версии Politico, миссия Зеленского - «использовать свое обаяние один на один, чтобы убедить ряд колеблющихся стран поддержать Киев против России».