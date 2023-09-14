В Киеве призвали Польшу принять разумное решение по украинскому зерну

«У нас никогда не было намерения навредить польским аграриям. Более того, за полгода, как Украина из-за запретов отсутствует на польском рынке, их положение не изменилось. Искать причину надо не в украинском импорте <…> Решения, которые будут приняты, должны основываться не на эмоциях, политике или предвыборной гонке, а на фактах», — пояснил Жовква.