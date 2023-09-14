На Лампедузе произошли столкновения мигрантов с полицией

На итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Как сообщают местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек.

В среду вечером произошли потасовки во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и переполнен. Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полиции пришлось вмешаться, чтобы сдержать толпу. Как сообщает издание L'identita, схожие эпизоды произошли в порту Лампедузы, где сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их другие места. Для их сдерживания полиции также пришлось применить силу. О пострадавших не сообщается.

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Как уточняет сегодня Radio-1, мигрантов продолжают вывозить разными бортами, и на Лампедузе остается около 4,5 тыс. мигрантов. Власти острова с населением менее 6 тыс. человек объявили о чрезвычайной ситуации, однако жалуются на нехватку помощи со стороны центральных властей.

Рекордные цифры

Согласно последним данным МВД республики, с 1 января по морю в Италию прибыли почти 124 тыс. мигрантов, что на 90% больше, чем за тот же период в прошлом году. Как уточняет Radio-1, 85 тыс. самостоятельно добрались до итальянских берегов, 30 тыс. были спасены в море итальянскими службами, и только 5,5 тыс. прибыли бортами неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов. Их деятельность была значительно ограничена правительством.

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в опубликованном в четверг интервью в газете Corriere della Sera заявил, что ожидает ухудшения ситуации. По его мнению, на данном этапе уже не достаточно мер на уровне только ЕС, "необходимо привлекать ООН, Группу двадцати". Он также сообщил, что Рим работает над организацией большой "международной конференции по стабилизации региона Сахель".

"Я только что вызвал в МИД послов Гвинеи и Кот д'Ивуара, откуда отправляются тысячи мигрантов в Италию, и попросил их власти установить более жесткий контроль", - сообщил министр.

В свою очередь другой вице-премьер, министр инфраструктуры Маттео Сальвини выразил уверенность, что наплыв мигрантов в Италию - это "спланированный враждебный акт". Он не уточнил, кого считает виновным.