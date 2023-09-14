Джонсон призвал США передать Украине дальнобойные ракет ATACMS
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В своей статье для журнала Spectator он признал, что российские военные эффективно противодействуют реактивной системе залпового огня HIMARS.
Политик отметил, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, «чем некоторые надеялись». По его мнению, Киеву нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и системы типа Patriot, чтобы защитить себя от атак с воздуха. Также для атак на российские позиции Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходима более совершенная и дальнобойная артиллерия.
«HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают. Также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow», — написал Джонсон.
Бывший премьер раскритиковал текущие американские поставки украинским войскам. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заявлял ему, что ВСУ нужно свыше 200 более совершенных баллистических систем вроде ATACMS, «тысячи» которых хранятся в запасах США.