В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы звучат в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Тревогу объявили в 1:01 в Полтавской области, спустя две минуты она распространилась еще на два региона. Воздушные силы Украины сообщили об угрозе использования баллистических вооружений, передает издание «Зеркало недели».