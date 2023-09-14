СМИ: Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с РФ

Финляндия завершила строительство пробного участка заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра. Как сообщает телерадиоканал Yle, он был официально введен в эксплуатацию.

По данным телерадиоканала, основная часть работ завершена, сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии дежурят в районе заграждения. Yle отмечает, что строителям осталось выполнить несколько мелких работ, однако основные элементы ограждения, в том числе шлагбаум, прилегающее дорожное полотно и системы наблюдения, уже готовы.

"Сейчас мы набираемся опыта использования заграждения", - заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки.

По его словам, забор был достроен еще в середине августа, но его введение в эксплуатацию задержалось из-за отделочных работ.