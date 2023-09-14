Обзор иноСМИ: в Польше готовят счет к СССР, российские ракеты справляются с санкциями

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США изучают методы Киева для борьбы с Россией

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США наблюдают за украинскими методами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Defense News. По версии издания, Пентагон работает над «активизацией арсеналов помех и обмана» в рамках подготовки к потенциальным конфликтам с Китаем или Россией.

Начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун ранее предупредил Конгресс, что Пентагон теряет способность отражать атаки в электромагнитном спектре, оставляя войска незащищенными. Все дело в том, что после холодной войны приоритет высокотехнологичных систем радиоэлектронной борьбы упал, отмечает Defense News. По словам Джоша Козлова, главы подразделения ВВС США по модернизации средств РЭБ, гибкость, которую демонстрируют Россия и Украина во время операций в электромагнитном диапазоне, «просто потрясает». По его словам, «обе стороны очень хорошо играют в кошки-мышки».

«В Польше подсчитают нанесенный Советским Союзом ущерб»

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что власти страны с 19 по 20 сентября проведут конференцию, на которой десятки ученых из Польши и других стран, в том числе украинские специалисты, представят отчеты «о потерях, понесенных Польшей из-за СССР в 1939-1945 годах». Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

По словам замминистра, ученые работают уже несколько месяцев, «собирая данные, работая в архивах и библиотеках». Мулярчик заявил, что «потери были гигантскими, так как включали в себя не только материальные вещи, но и произведения искусства и культурные ценности, (ресурсы) страховых компаний, банков с последующей их эксплуатацией в течение многих десятилетий».

«Россия справляется с санкциями и наращивает производство ракет»

По словам чиновников из США, Европы и Украины, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом, и нарастить производство ракет. Об этом сообщает The New York Times.

Собеседники издания заявили, что в результате Украина стала «особенно уязвимой». США потратили более 40 миллиардов долларов на поставку оружия Украине и в то же время попытались ограничить оборонное производство в России с помощью санкций. Однако к концу 2022 года оборонная промышленность в РФ снова начала набирать обороты, признают американские чиновники, поговорившие с NYT на условиях анонимности. Издание отмечает, что Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы для управления сетями, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты в третьи страны, откуда компоненты легче доставить в Россию. Менее чем за год Москва восстановила торговлю критически важными компонентами, теперь они идут в страну через Армению и Турцию, сообщает NYT.

«Янки, гоу хом!»: в Дании устроили акцию против военного корабля США

В Дании члены пацифистского движения Орхуса провели демонстрацию против захода в местный порт американского военно-транспортного корабля ARC Independence, наполненного оружием и припасами для базы США в Восточной Европе. Об этом сообщает Arbejderen.

Члены движения заявили, что порты в Орхусе и Эсбьерге не должны использоваться не по назначению - для подготовки к конфликтам. По их мнению, США и НАТО «превращают Данию в пешку в огромном противостоянии» и заставляют инфраструктуру страны обслуживать военных. «Все иностранные военные должны уйти. Никаких иностранных войск на датской земле», - подчеркнули активисты. Они принесли с собой плакаты с лозунгами «Янки, гоу хом!». Представитель организации Карстен Андерсен заявил, что Дания и США имеют разные интересы в области политики безопасности. Он предложил «просто посмотреть на глобус» и понять, что Дании и остальной Европе придется уживаться с соседской Россией.

«Российские порты процветают вопреки санкциям»

Несмотря на санкции, российская экономика по-прежнему участвует в мировой морской торговле, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. Бизнес «(снова) процветает» в трех крупнейших контейнерных портах страны в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске: судя по всему, он находится почти на том же уровне, что и до начала украинского кризиса в феврале 2022 года, отмечает издание.