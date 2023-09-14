Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились?
Российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью американской газете Politico.
По мнению политика, военный контингент фактически устранился от задач, определенных трехсторонним соглашением между Москвой, Ереваном и Баку осенью 2020 года. В первую очередь, считает он, это касается блокады Лачинского коридора, по которому в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) поступали продукты питания и товары первой необходимости.
Все это (...) должно было находиться в сфере ответственности российских миротворцев, и поскольку эти вопросы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию
Никол Пашинян
При этом глава армянского правительства убежден, что, если бы в зоне конфликта миротворцы вовсе отсутствовали, то «ситуация была бы лучше».
Отвечая на вопрос, с чем связано такое изменение баланса сил, Пашинян заявил, что эти процессы стали следствием падения российского влияния в регионе.
«Разочарование по поводу неспособности российских войск оказать помощь является частью тенденции к ухудшению отношений между Москвой и Ереваном», — резюмировали журналисты Politico.
Пашинян захотел снизить зависимость Москвы от Еревана
Помимо прочего, в интервью армянский премьер констатировал, что республике придется укреплять собственный суверенитет, не полагаясь на сильные державы. Он связал это, в первую очередь, с «изменением возможностей» России на фоне украинских событий и ее желания «избежать отчуждения Азербайджана и Турции».
Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо Никол Пашинян
Как полагает политик, в перспективе Ереван не сможет раз за разом призывать на помощь «большого защитника» в лице Москвы — такая модель будет попросту «неустойчивой».
«Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями и мы должны приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие, — является очень уязвимой моделью», — сказал премьер-министр.
В МИД России выразили недовольство из-за сближения Армении с Западом
Дипломатический конфликт между Россией и Арменией обострился в начале сентября. Поводом для раздражения в Кремле и министерстве иностранных дел стало решение республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС).
Армянские власти уверяли, что такой шаг следует рассматривать как способ привлечь азербайджанцев к ответственности за преступления на этнической почве. «Он связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — заявлял Пашинян.
Мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили и армянским нашим коллегам, партнерам, друзьям по двусторонним каналам, но уже на каком-то этапе стали говорить и в публичной сфере ровно потому, что вопросов все больше. Потому что это не просто один шаг, который, явно армянская сторона понимала, вызовет у нас справедливые вопросы, это целый комплекс таких шагов Мария Захарова
Еще одним решением Еревана, которое встретило жесткую реакцию Москвы, стали совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. Они начались в понедельник, 11 сентября недалеко от столицы республики. В них приняли участие как минимум 85 американских военнослужащих.
«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», — комментировал случившееся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Азербайджан перебрасывает к границам Армении военную технику на фоне усиления напряженности
К осени 2023 года Баку неоднократно утверждал, что мирные переговоры, которые должны урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, находятся в состоянии глубокого тупика по вине Еревана.
6 сентября сеть заполонили видеозаписи с огромными колоннами азербайджанской военной техники, движущимися в направлении границы с Арменией. В составе подвижных групп были замечены не только грузовики и бронемашины, но также танки, артиллерия и даже батареи 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Смерч». Предварительно на технику нанесли тактическую маркировку с символом (перевернутая А).
«Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», — комментировал Пашинян маневры на границах.
По другую сторону границы не стали отрицать очевидного. МИД Азербайджана назвал происходящее следствием затягивания переговорного процесса и потребовал от Армении вернуться к обсуждению мирного договора на основе принципов территориальной целостности.
Мирная повестка должна продолжаться, мы настроены решительно на завершение этого процесса. Завершиться должна также выработка окончательного текста соглашения, которое должно основываться исключительно на нормах международного права Джейхун Байрамов