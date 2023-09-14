В Южной Корее озвучили позицию по поставкам оружия Киеву на фоне визита Ким Чен Ына в РФ

Политика Республики Корея в ситуации вокруг Украины не изменилась, летальное оружие Киеву по-прежнему не поставляется. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского министерстве национальной обороны Чон Ха Гю, пишет ТАСС.

«К настоящему моменту нет изменений в политике правительства, согласно которой летальное оружие на Украину не поставляется», - пояснил он в связи с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября, по приглашению российского лидера Владимира Путина. В среду, 13 сентября, они встретились на космодроме «Восточный». Саммит глав двух государств в разных форматах продлился больше 5 часов. Они осмотрели объекты космодрома, провели переговоры с участием делегаций, а после пообщались тет-а-тет. В завершение встречи прошел официальный обед.