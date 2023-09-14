AP: Белый дом игнорирует расследование злоупотреблений Байденом служебным положением

Белый дом решил игнорировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента США Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, администрация Байдена выбрала стратегию "не обращать внимания на эти заявления и критиковать тех", кто поддерживает импичмент. Такая стратегия была выбрана, потому что расследование является "непростым делом для Байдена", оно очень личное и сосредоточено на отношениях с его сыном.

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"Я просыпаюсь каждый день, это не шутка, и не концентрируюсь на импичменте. У меня есть работа", - приводит AP слова Байдена.

Как отмечает агентство, штаб вице-президента Байдена Камалы Харрис направляет письма возможным спонсорам с призывом поддержать Байдена, когда республиканцы используют все силы против президента, и профинансировать предвыборную кампанию.

Ранее комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обвинил Белый дом в запугивании средств массовой информации и попытке скрыть от них сведения причастности американского лидера к злоупотреблению своим служебным положением и торговле влиянием.

Процедура импичмента

По словам спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, в центре расследования будет стоять вопрос о том, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера, а также некоторые другие. Речь идет об обвинениях в коррупции, злоупотреблении полномочиями, создании препятствий правосудию, пояснил Маккарти. Обвинения касаются главным образом периода пребывания Байдена в должности вице-президента США в 2009-2017 годах.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при имеющейся расстановке сил в Конгрессе законодатели от Республиканской партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).