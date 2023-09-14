Британский МИД потребовал от Ирана срочно предоставить информацию о ядерных материалах
МИД Великобритании потребовал от Ирана срочно предоставить достоверную информацию о местонахождении ядерных материалов. Заявление опубликовала пресс-служба британского правительства.
Совместное заявление приняли Великобритания, США, Германия и Франция на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Ирану необходимо без дальнейших задержек предоставить технически достоверную информацию о текущем местонахождении ядерного материала и загрязненного оборудования в отношении Туркзабада и Варамина», — говорится в тексте.
В МИД напомнили, что прошло уже более четырех лет с того момента, как МАГАТЭ подняло вопросы относительно возможного наличия у Ирана незаявленных ядерных материалов. При этом Тегеран все еще упорствует в «преднамеренном отказе от серьезного взаимодействия с МАГАТЭ» по спорным вопросам ядерной программы. В частности, власти Ирана все еще не рассмотрели вопрос о наличии частиц урана антропогенного происхождения, которые нашли эксперты в Туркузабаде и Варамине.
В министерстве подчеркнули, что Тегеран должен предоставить технически достоверные доказательства МАГАТЭ. До тех пор у организации нет возможности подтвердить правильность заявлений иранских властей по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и то, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.