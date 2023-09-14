Британский МИД потребовал от Ирана срочно предоставить информацию о ядерных материалах

В МИД напомнили, что прошло уже более четырех лет с того момента, как МАГАТЭ подняло вопросы относительно возможного наличия у Ирана незаявленных ядерных материалов. При этом Тегеран все еще упорствует в «преднамеренном отказе от серьезного взаимодействия с МАГАТЭ» по спорным вопросам ядерной программы. В частности, власти Ирана все еще не рассмотрели вопрос о наличии частиц урана антропогенного происхождения, которые нашли эксперты в Туркузабаде и Варамине.