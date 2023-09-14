Власти Италии высказали желаемые сроки окончания конфликта на Украине

Рим надеется на окончание украинского конфликта за восемь месяцев. Желаемые сроки завершения кризиса высказал глава МО Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.

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«Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев», — заявил министр обороны.

По его словам, попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины не оказалось прогулкой, как предусматривалось. Власти Италии также надеются на переговоры, которые могут начаться с прекращения огня.