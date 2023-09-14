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Пашинян: доставленный в Карабах гуманитарный груз из РФ не может исправить ситуацию

Прошедший через населенный пункт Аскеран гуманитарный груз из России не может серьезно повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановка там остается очень тяжелой. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Пашинян: доставленный в Карабах гуманитарный груз из РФ не может исправить ситуацию
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Пашинян также отметил, что Ереван получил от Баку новые комментарии по тексту мирного договора и предоставит ответ на них в разумные сроки.

«Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона», — отметил Пашинян.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, в Степанакерт через Аскеран прибыла фура с гуманитарной помощью от российского Красного Креста. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, содержимое груза было согласовано с представителями Нагорного Карабаха. В общей сложности туда привезли 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей.

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