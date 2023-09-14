Трех участниц конкурса «Мисс Украина» отстранили за связи с Россией

Организаторы конкурса «Мисс Украина-2023» исключили трех участниц из-за обнародования «неэтичных фактов» о них. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

По данным агентства, речь идет о связях участниц с Россией. Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые конкурсантки не живут на Украине, ведут соцсети на русском языке, связаны с Россией и никак не высказывались о боевых действиях в стране.

На фоне этих публикаций организаторы «Мисс Украины» создали «нравственную группу проверки», которая провела расследования в отношении участниц. В результате работы группы несколько конкурсанток были отстранены.

«Неэтичные факты по участницам конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц. Важно, что мы приняли такое решение, только тщательно проверив предоставленные факты», - подчеркнули организаторы.