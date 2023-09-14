В Белом доме назвали условия для мира на Украине

В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях

США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — сказал Кирби в ответ на вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса.

Чиновник также перечислил условия для мира, которые устраивают Соединенные Штаты. Среди них Кирби указал вывод российских войск, возвращение Украине территорий и уважение ее суверенитета.

Напомним, что накануне журнал Foreign Affairs заявил, что политические круги в Европе и Соединенных Штатах ставят под сомнение долгосрочную поддержку киевских властей. Авторы материала отметили, что если страны Евросоюза начнут отказываться от оказания необходимой помощи, то у Украины останется «надежный фундамент» в лице Вашингтона.