Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен о делах ЕС

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и ее еврокомиссара, которая «предпочла вязать» на заседании. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо опубликовал видео, демонстрирующее, что еврокомиссар по вопросам внутренних дел ЕС Ильва Йоханнсон вязала во время речи главы ЕК о состоянии дел в Евросоюзе.

«Урсула фон дер Ляйен была так утомительна в своем выступлении «О положении дел в ЕСС», что одна из ее еврокомиссаров предпочла вязать, пока она говорила!» - написал Филиппо.

Он возмутился, что эти «переплачиваемые люди» решают, как будут жить европейцы.

Ранее Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его «верным песиком» Еврокомиссии и НАТО.