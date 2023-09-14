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Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен о делах ЕС

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и ее еврокомиссара, которая «предпочла вязать» на заседании. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо опубликовал видео, демонстрирующее, что еврокомиссар по вопросам внутренних дел ЕС Ильва Йоханнсон вязала во время речи главы ЕК о состоянии дел в Евросоюзе.

«Урсула фон дер Ляйен была так утомительна в своем выступлении «О положении дел в ЕСС», что одна из ее еврокомиссаров предпочла вязать, пока она говорила!» - написал Филиппо.

Он возмутился, что эти «переплачиваемые люди» решают, как будут жить европейцы.

Глава ЕК заявила, что Евросоюз выступает за достижение мира на Украине

Ранее Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его «верным песиком» Еврокомиссии и НАТО.

Филиппо обратил внимание, что США и Германия «однозначно сказали «нет» в ответ на просьбы Украины отправить истребители. Макрон при этом заявил, что для Франции «нет ничего запретного».

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