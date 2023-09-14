Политолог: Еврокомиссия намерена продвигать свою политику в Косове

Еврокомиссия опубликовала грант, направленный на «усиление» организаций гражданского общества в Косове. Им хотят предоставить возможность влиять на реформы государственного сектора, предает RT со ссылкой на документ. Эксперты убеждены, что таким образом ЕК намерена «оптом купить» активистов, чтобы продвигать свою политику в регионе.

В документе указывается, что Евросоюз хочет объединить партнеров, которые будут разделять европейскую политику и приоритеты. Также предполагается расширение сотрудничества на основе общих интересов и целей.

ЕС создает «группу поддержки» для продвижения своих интересов в регионе, комментирует документ замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«За красивым и ярким названием «Поддержка институтов гражданского общества» на самом деле кроется вполне банальный подкуп общественных активистов и организаций, которые должны проводить в жизнь политику Евросоюза и продвигать западноевропейские идеи и нарративы в местной жизни», – приводит агентство его слова.

ЕС «оптом покупает» общественные структуры в незаконно отделенном от Сербии Косове и в будущем будет спускать им задачи для реализации, добавил политолог.