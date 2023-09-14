WSJ: Западу не удаётся настроить развивающиеся страны против России

Западу не удаётся настроить против России развивающиеся страны, сообщает The Wall Street Journal. Крупнейшие экономики, среди которых Индия, Бразилия, ЮАР, придерживаются нейтралитета в отношении конфликта на Украине.

О твёрдости их позиции, по мнению автора, свидетельствует недавний саммит БРИКС, на котором было принято решение о расширении организации.

Издание также отмечает, что в последнее время готовность международного сообщества осуждать Россию снизилась. Развивающиеся страны теперь, наоборот, в большей степени обращают внимание на то, выполнит ли Запад свои обещания по климату.