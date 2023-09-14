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На Украину прибыл американский ревизор

В Киев для налаживания совместной работы прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте управления.

На Украину прибыл американский ревизор
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«Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине», — указали в американском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине, поскольку все большее число законодателей-республиканцев требуют усилить контроль за использованием этих средств.

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