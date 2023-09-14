CNN: Пентагон создал специальную группу для контроля за американской помощью Киеву
Пентагон сформировал специальную группу, которая будет контролировать использование американской помощи на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Меган Рид.
Согласно докладу генерального инспектора министерства, Вашингтон не может эффективно отслеживать траты миллиардов долларов, отправляемых Киеву, из-за «ограниченного присутствия США в стране». По этой причине Минобороны создало специальную группу, специалисты которой прибудут на Украину в конце сентября. Телеканал подчеркивает, что сотрудники американского ведомства впервые будут размещены на территории Украины с начала конфликта.
Группу для мониторинга создали на фоне роста критики мер поддержки Украины внутри США. Все большее число членов республиканской партии считают нецелесообразным направлять Киеву миллиарды долларов и требуют усилить контроль за расходуемыми финансами.
Напомним, что ранее Fox News сообщал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет 110,97 млрд долларов. Они были направлены на поддержку Киева в военной, финансовой и гуманитарной сферах. При этом в данной сумме не учитывается новый запрос администрации президента Джо Байдена, направленный в августе. Его объем составляет 24 млрд долларов, из них на военные нужды предусмотрено 13 млрд долларов.