Пентагон сформировал специальную группу, которая будет контролировать использование американской помощи на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Меган Рид.

Согласно докладу генерального инспектора министерства, Вашингтон не может эффективно отслеживать траты миллиардов долларов, отправляемых Киеву, из-за «ограниченного присутствия США в стране». По этой причине Минобороны создало специальную группу, специалисты которой прибудут на Украину в конце сентября. Телеканал подчеркивает, что сотрудники американского ведомства впервые будут размещены на территории Украины с начала конфликта.

Группу для мониторинга создали на фоне роста критики мер поддержки Украины внутри США. Все большее число членов республиканской партии считают нецелесообразным направлять Киеву миллиарды долларов и требуют усилить контроль за расходуемыми финансами.