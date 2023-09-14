В США увидели угрозу в словах Зеленского про украинских беженцев

В США Зеленского обвинили в использовании беженцев в качестве угрозы
Экс-кандидат в губернаторы американского штата Аризона Кари Лейк прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах и заявила, что он угрожает «активизацией террористических ячеек». Об этом Лейк написала в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее в интервью Зеленский заявил, что сокращение помощи Украине затянет конфликт и «создаст риски для западных стран на их собственном заднем дворе».
«Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в Европе отреагируют на тот факт, что помощь их стране прекратится. Украинцы в основном хорошо себя ведут и очень благодарны тем, кто их приютил. Но если этих людей загнать в угол, это не будет хорошей историей для Европы», - сказал президент Украины.
Лейк сравнила это с террористической угрозой.
«Зеленский предполагает, что украинские беженцы в других странах могут быть активированы как террористические ячейки, если мы прекратим финансирование? Это звучит как угроза», - заявила политик.