В США увидели угрозу в словах Зеленского про украинских беженцев

«Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в Европе отреагируют на тот факт, что помощь их стране прекратится. Украинцы в основном хорошо себя ведут и очень благодарны тем, кто их приютил. Но если этих людей загнать в угол, это не будет хорошей историей для Европы», - сказал президент Украины.