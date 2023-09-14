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Байден объяснил угрозу импичмента

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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что республиканцы в Палате представителей начали процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун, то есть приостановить деятельность американского правительства. Об этом пишет Associated Press.

Выступая на мероприятии по предвыборному сбору средств в Вирджинии, нынешний глава Белого дома отметил, что не собирается сосредотачиваться на обвинениях в коррупции и злоупотреблении власти, выдвинутых против него.

«Я занимаюсь теми вещами, на которых американский народ хочет, чтобы я сосредоточился. (…) Мне хотят объявить импичмент, потому что намерены остановить работу правительства», — подчеркнул Байден.

Венгрия назвала виновного в росте инфляции в стране

Резкое повышение Украиной платы за транзит по нефтепроводу «Дружба» привело к росту инфляции в Венгрии. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляс, пишет ORIGO.

По его словам, на рост темпов инфляции во многом повлияло повышение цен на топливо, вызванное действиями Киева.

«Украина увеличила плату за транзит [нефти] в пять раз, из-за чего цены на топливо начали резко расти», — заявил Гуйяш, назвав снижение инфляции к концу года одной из целей правительства.

Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев

Российские миротворцы не справились с поставленной перед ними задачей в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, закрытие Азербайджаном Лачинского коридора резко изменило гуманитарную ситуацию в регионе и обострило проблемы с безопасностью. При этом армянский лидер отметил, что Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента в регионе.

«Поскольку эти вопросы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», - заметил Никол Пашинян.

Япония намерена продолжать санкционное давление на Россию

Япония как председатель G7 оставит в силе антироссийские санкции, введенные из-за конфликта на Украине, однако в дальнейших отношениях с Россией намерена исходить из своих национальных интересов. Об этом заявила новая глава МИД Японии Ёко Камикава, пишет ТАСС.

«Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия, такие как введение жестких санкций против России», - пояснила она на своей первой пресс-конференции в новой должности, отметив при этом, что в ряде вопросов двум странам «необходимо реагировать как соседям» и Япония будет исходить из своих национальных интересов.

Также Ёко Камикава подчеркнула, что Токио продолжит курс на решение территориального спора с Россией и заключение мирного договора, а возобновления посещений жителями Японии могил родственников, похороненных на Курилах, является сейчас «одним из приоритетных» вопросов.

Новые предложения для России по зерновой сделке обсудят на следующей неделе

Детали новых предложений для Москвы по зерновой сделке станут темой переговоров генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым, которые должны пройти на следующей неделе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.