Ким Чен Ын "сердечно пригласил" Путина посетить Северную Корею
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава Северной Кореи «сердечно пригласил» Путина посетить КНДР в удобное время. По информации ЦТАК, Путин принял приглашение.
Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября, по приглашению российского лидера. В среду, 13 сентября, они встретились на космодроме «Восточный». Саммит глав двух государств в разных форматах продлился больше 5 часов. Они осмотрели объекты космодрома, провели переговоры с участием делегаций, а после пообщались тет-а-тет. В завершение встречи прошел официальный обед.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется. По его словам, в октябре пройдут контакты Москвы и Пхеньяна по линии министров иностранных дел.