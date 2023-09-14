Ким Чен Ын "сердечно пригласил" Путина посетить Северную Корею

Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября, по приглашению российского лидера. В среду, 13 сентября, они встретились на космодроме «Восточный». Саммит глав двух государств в разных форматах продлился больше 5 часов. Они осмотрели объекты космодрома, провели переговоры с участием делегаций, а после пообщались тет-а-тет. В завершение встречи прошел официальный обед.