Италия не будет изымать у россиян автомобили и личные вещи

Итальянские власти не будут конфисковывать автомобили и личные вещи российских граждан. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

«Я не исключаю, что некоторые страны будут строго смотреть на этот регламент. Но Италия точно не будет», — заявил Торрембини.

Глава ассоциации добавил, что разъяснения Еврокомиссии по применению санкций являются обычной провокацией.

Напомним, что на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.