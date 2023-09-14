Болгария захотела ответить на действия России в Черном море, об этом заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев . Его слова приводит Euractiv.

По его словам, Россия продолжает объявлять часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за продолжающихся в этом районе военных учений. В связи с этим София начала обсуждать решение проблемы с союзниками по НАТО, сказал глава ведомства.