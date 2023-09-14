Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Обвиняемый в мошенничестве политик заявил на суде, что у него обнаружена опухоль.

Митволь отметил, что вследствие неоказания медицинской помощи в СИЗО у него нашли серьёзное заболевание. По его словам, в материалах дела есть заключение краевой клинической больницы, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Митволь добавил, что должен стоять на учёте у онколога, а опухоль может в любой момент перекрыть пищевод.

В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела о мошенничестве при строительстве красноярского метро. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.