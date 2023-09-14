Венгрия обвинила Украину в высоком уровне инфляции в стране

"Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с ростом цен на топливо, - сказал Гуляс. - Основная причина этого состоит в том, что нам нужно импортировать топливо по трубопроводу ("Дружба") через Украину в пять раз дороже. Повышение транзитной платы противоречит всем критериям и рекомендациям".