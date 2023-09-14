Венгрия обвинила Украину в высоком уровне инфляции в стране
Представитель правительства Венгрии заявил в среду 13 сентября, что резкое повышение Украиной платы за транзит нефти способствовало росту цен на топливо, добавив 0,5 процента к инфляции и замедлив снижение самых высоких национальных темпов роста цен в Европейском Союзе.
Венгрия по-прежнему ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр к концу этого года, вероятно, в ноябре, что несколько позже, чем ожидалось ранее, сообщил на брифинге для СМИ руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляс.
Годовая инфляция в августе в Венгрии замедлилась до 16,4 процента, но оказалась немного выше ожиданий, отмечает Reuters.
"Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с ростом цен на топливо, - сказал Гуляс. - Основная причина этого состоит в том, что нам нужно импортировать топливо по трубопроводу ("Дружба") через Украину в пять раз дороже. Повышение транзитной платы противоречит всем критериям и рекомендациям".
По его словам, Венгрия заплатила Украине в 3,5 раза больше контрольного уровня, который он не уточнил, и это напрямую отразилось на ценах на венгерское топливо.