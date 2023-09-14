ЕК намерена «усилить» роль организаций гражданского общества в Косове

«Под красивым и ярким названием «Поддержка институтов гражданского общества» на самом деле кроется вполне банальный подкуп общественных активистов и организаций, которые должны проводить в жизнь политику Евросоюза и продвигать западно-европейские идеи и нарративы в местной жизни. Фактически Евросоюз оптом покупает общественные структуры в тех или иных странах, а в данном случае на территории Косова, которая незаконно оккупирована и отделена от Сербии. Евросоюз формирует свою группу поддержки, своих агентов влияния, которым будут спускаться задачи для реализации», — заключил эксперт.