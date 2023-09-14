CNN: огни неизвестного происхождения появились в небе над Марокко перед землетрясением

Очевидцы наблюдали свечение неустановленного происхождения в небе над Марокко незадолго до разрушительного землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его информации, такие вспышки света, которые можно заметить за несколько мгновений до землетрясения, могут напоминать молнию, полярное сияние, парящие в воздухе светящиеся шары, небольшие огоньки или крупные языки пламени.

"Эти вспышки яркого танцующего света разных цветов давно озадачивают ученых, которые еще не пришли к единой версии о их происхождении, но они определенно реальны", - заявил телеканалу бывший сотрудник геологической службы США Джон Дерр.

Профессор университета Сан-Хосе Фридман Фрейнд отметил, что появление огней перед землетрясением, вероятнее всего, обусловлено дефектами и примесями в горных породах. По его словам, из-за механического воздействия, как во время землетрясения, они мгновенно разрушаются и выделяют электричество.

Ученые называют и другие версии происхождения световых вспышек. Среди них - статическое электричество, возникающее в результате разрушения горных пород, и выделение радона.

Землетрясение магнитудой 7,0 в Марокко произошло 8 августа. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.