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CNN: огни неизвестного происхождения появились в небе над Марокко перед землетрясением

Очевидцы наблюдали свечение неустановленного происхождения в небе над Марокко незадолго до разрушительного землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN.

CNN: огни неизвестного происхождения появились в небе над Марокко перед землетрясением
© globallookpress.com

По его информации, такие вспышки света, которые можно заметить за несколько мгновений до землетрясения, могут напоминать молнию, полярное сияние, парящие в воздухе светящиеся шары, небольшие огоньки или крупные языки пламени.

"Эти вспышки яркого танцующего света разных цветов давно озадачивают ученых, которые еще не пришли к единой версии о их происхождении, но они определенно реальны", - заявил телеканалу бывший сотрудник геологической службы США Джон Дерр.

Профессор университета Сан-Хосе Фридман Фрейнд отметил, что появление огней перед землетрясением, вероятнее всего, обусловлено дефектами и примесями в горных породах. По его словам, из-за механического воздействия, как во время землетрясения, они мгновенно разрушаются и выделяют электричество.

Ученые называют и другие версии происхождения световых вспышек. Среди них - статическое электричество, возникающее в результате разрушения горных пород, и выделение радона.

Землетрясение магнитудой 7,0 в Марокко произошло 8 августа. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Согласно последним данным МВД, число жертв стихийного бедствия превысило 2,9 тыс., ранения получили свыше 5,6 тыс. человек.