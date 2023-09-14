WSJ: США направят на Тайвань и в Ливан предназначенные для Египта $85 млн

Власти США планируют перенаправить пакет военной помощи в размере $85 млн, предназначенный для Египта , на Тайвань и в Ливан . Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских политиков.

По ее данным, администрация Байдена уведомила Конгресс, что она приостановит выделение Египту военной помощи на сумму $85 млн из-за невыполнения Каиром требований в области соблюдения прав человека. Из этой суммы $55 млн планируется выделить Тайваню, а остальные $30 млн отправят в Ливан. Как отмечает газета, некоторые законодатели США настаивают на том, чтобы приостановить выделение Каиру еще $235 млн.