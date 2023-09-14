Председатель сессии ГА ООН выступил за отказ от ядерного оружия

"Распространение ядерного оружия - это вызывающий чрезвычайную тревогу вопрос, - сказал он. - Он вызывает тревогу потому, что нам известны опасности, которые ядерное оружие представляет не только для человечества, но и для окружающей среды, да и для всей планеты. Генеральная Ассамблея надеется, что мы будем двигаться в сторону снижения и, в конечном счете, отказа от ядерного оружия из-за боли и страданий, которые оно может причинить человечеству, поставив под вопрос его существование на этой планете".

Фрэнсис выразил надежду, что пока ликвидации ядерного оружия не произошло, обладающие им страны продолжат действовать ответственно. "Не так давно две ключевые ядерные державы выступили с заявлением, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому ее нельзя допустить, - продолжил он. - Я хотел бы призвать и их, и другие страны придерживаться этих слов и помочь в деле снижения запасов ядерного оружия и, в итоге, денуклеаризации мира. Считаю, что у нас и так много проблем с обычными вооружениями, и не думаю, что нам надо экспериментировать с ядерной тематикой".