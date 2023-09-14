В Конгрессе обвинили Белый дом в запугивании СМИ

"Белый дом отказывается отвечать на вопросы о причастности президента Байдена к торговле влиянием, которой занималась его семья, и о том, что же продавала семья Байдена, чтобы зарабатывать миллионы. Это объясняется тем, что, согласно свидетельским показаниям, Джо Байден был "брендом", его [статус] использовали, чтобы направлять сигналы о влиянии и власти, а это обогащало семью Байдена. Столкнувшись с необходимостью оспаривать неоспоримое, Белый дом посредством угроз требует от СМИ перестать освещать эту тему. Что же они пытаются скрыть?" - говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице комитета в соцсети X (ранее Twitter).