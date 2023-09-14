В Китае высказались о роли России в новой мировой модели

Россия играет важную роль в построении новой мировой модели благодаря укреплению сотрудничества с Востоком. Об этом заявил научный сотрудник Института исследований России Чжан Хун в статье для «Хуаньцю Шибао».

«Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами», — отметил он.

По словам Хуна, есть три признака «поворота России на Восток». Так, указал он, об этом свидетельствует наращивание потенциальна дальневосточных регионов. Вторым сигналом он назвал укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а третьим — дипломатическую стратегию России, которая противостоит американской гегемонии.