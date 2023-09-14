Эрдоган назначил новым послом Турции в России Танжу Билгича

Согласно подписанному Эрдоганом указу, послом Турции в РФ назначен Танжу Билгич, послом на Украине - Мустафа Левент Билген. Танжу Билгич окончил факультет политических наук Университета Анкары, и с 1995 года работает в МИД Турции. В 2016-2021 годах возглавлял турецкую дипмиссию в Белграде. В числе других стран, где Билгич исполнял дипломатические обязанности, числятся: Дания, Франция, Россия, а также Босния и Герцеговина.